No es con confrontaciones ni campañas de odio al sector privado que Honduras saldrá adelante, señala exministro Barquero

Tegucigalpa – No es con confrontaciones, ni ataques ni campañas de odio que el gobierno podrá construir un mejor país en los próximos dos años, señaló el exministro de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero.

“No es con confrontación, con ataques ni con campañas de odio van a construir un país mejor para todos, tienen que aprender a escuchar y trabajar con los demás sectores”, declaró el exfuncionario.

Lamentó el nivel de confrontación que tiene el gobierno en contra de la empresa privada.

Barquero advirtió que la actitud confrontativa que posee el gobierno ocasiona que ahuyente la inversión, la capital y generar consecuencias en los niveles de desempleo.

No estamos viendo que haya reacción por parte del gobierno para tomar medidas y que ayuden a que no se siga huyendo las capitales y no se esté perdiendo los empleos, puntualizó

“Lo único que hace es un show, estamos viendo varios ministros y diputados pertenecientes al partido del poder, se ponen con unas cajas y hasta llevaron un podio de la institución gubernamental para ponerle frente al Ministerio Público y se convierte en un show político”, aseveró.

Estos ataques del gobierno en contra del sector privado y las campañas de odio en contra del capital, lo único que haces es sumirnos cada vez más en pobreza, alertó.

Además, agregó que aumenta la pobreza y migración porque se pierde las fuentes de empleos por la salida de capitales y falta de generación de puestos del trabajo.

Barquero imploró al gobierno que cambie el rumbo al que lleva a Honduras, advirtiendo que si sigue en el camino equivocado, dentro de dos años después de las elecciones y devolverá un país peor del que lo recibieron.

