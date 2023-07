No es cierto que carta de la misión de expertos de ONU sean condiciones para instalar la CICIH: Redondo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, negó este miércoles que la información que solicitó la misión exploratoria de las Naciones Unidas (ONU) a este poder del Estado sean condiciones para instalar un mecanismo internacional anticorrupción (CICIH).

“No es cierto que son condiciones para que venga la CICIH, es falso no hay que mentir”, dijo Redondo durante la sesión legislativa.

Descartó que un condicionamiento para la instalación de la CICIH en Honduras sea presentar un decreto o iniciativa de una Ley de Extradición.

🏛️💬 | “Al pueblo hondureño nadie lo engaña. No es cierto que la lista que leí ayer sean las condiciones para que se instale la CICIH. Es una lista que vamos a facilitar a los expertos para que vean cómo está el ordenamiento jurídico en Honduras”.



No es cierto, no hay que mentir, no hay que crear ese tipo de noticias falsas o especulaciones, recalcó.

Redondo aclaró que la lista a la que dio lectura no representa para la venida de la CICIH.

Esclareció que esa lista la brinda el gobierno como una forma de facilitar para que los expertos se hagan una idea de cómo está el ordenamiento jurídico en Honduras.

En la sesión legislativa del martes, el diputado Ramón Barrios leyó una carta que dejó la misión exploratoria de la ONU solicitando información en 10 aspectos para instalar la CICIH. AG