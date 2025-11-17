No es atribución de políticos ponerse de acuerdo cuando comienza juicio contra magistrados del TJE: Ramón Barrios

Tegucigalpa – El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios afirmó si el juicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, no tienen tinte político, el mismo no debe posponerse hasta después de las elecciones.

“Creo que no hay un tiene político aquí, cuando usted comete un delito, el delito y el código penal establece que puede cometerlo en cualquier momento, no es porque estamos en época electoral es que hay una veda”, dijo.

En tal sentido, Barrios refirió que en materia penal no se pueden poner de acuerdo para comenzar las acciones. “Si usted en este momento transgrede el código penal, en este momento, pues en este momento se le deben deducir las responsabilidades”, dijo.

El parlamentario defendió además que es atribución del fiscal general de la república, Johel Zelaya y no de los políticos de ponerse de acuerdo cuando van a acusar a un trasgresor del ordenamiento jurídico. VC