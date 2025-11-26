“No engañemos a la población diciendo que ser elegible es una gran magnitud de logro”: Carlos Umaña

Tegucigalpa- El diputado Carlos Umaña señaló a través de sus redes sociales que la población no puede ser engañada con la asignación de elegible para la Cuenta del Milenio.

“No engañemos a la población diciendo que ser elegible es una gran magnitud de logro es solamente una pincelada en una acuarela permeada por actos corruptos”, indicó.

Afirmó que él no es conformista y de mentalidad mediocre.

La cuenta del Milenio tiene un compacto de más de 200 millones de dólares para donar si aprueba el índice de corrupción.

“Nosotros salimos más que aplazados en eso, somos elegibles a los fondos Umbral y depende de la bondad de Estados Unidos y su percepción de mejoría futura”, detalló.

Agregó que “quien es conformista se alegra con eso….yo no…mi aspiración es ver a los corruptos en la cárcel que superemos los índices y tener el compacto total”, apuntó. IR