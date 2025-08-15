spot_img
Frase del día

“No desistiré en mi lucha hasta que se haga justicia por la muerte de mi hija que falleció en una posta policial de La Esperanza, Intibucá, el 7 de febrero de 2021”.

Por: Proceso Digital

 Norma Rodríguez | Mamá de Keyla Martínez

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024