No dejarse instrumentalizar pide diputada Espinoza a candidatos a Fiscal General

Tegucigalpa- Luego que existen alertas sobre que la Junta Directiva del Congreso Nacional (CN), a través de la Comisión Permanente, pretende elegir las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), la diputada Maribel Espinoza, pide a los candidatos que integran la nómina que no se dejen instrumentalizar.

“A los candidatos a Fiscal General y Fiscal adjunto y demás profesionales del Derecho les prevengo: Ustedes son abogados y conocen la LEY. No permitan ser instrumentalizados por una supuesta Comisión Permanente del CN y pretenda nombrarles interinamente como Fiscal General y Fiscal Adjunto, y con ello, los conviertan a ustedes en cómplices de actos ilegales”, advirtió la parlamentaria en su cuenta X.

A renglón seguido, recomendó a los postulantes que piensen en Honduras y no se ensucien en el fango porque no hay falta absoluta de Fiscal General en el Ministerio Público y, por tanto, no se encuentra acéfalo.

La fuerte denuncia o advertencia la hacen varios diputados de la oposición quienes aseguran tener información sobre dicha pretensión de parte del Gobierno, a través de la Junta Directiva del Congreso Nacional.

La nómina que envió al CN la Junta Proponente, quedó integrada por Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes.LB