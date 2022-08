“No cumplieron con lo que ofrecieron”, dice Nasralla sobre facultades de la CICIH

Tegucigalpa – El designado presidencial, Salvador Nasralla reaccionó este fin de semana sobre las capacidades que tendrá la Comisión Internacional Anticorrupción pedida por el gobierno de Honduras a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y refirió que “no cumplieron con lo que ofrecieron”.

– Descartó que la fórmula del gobierno sea igual a la de Nasralla para combatir la corrupción en Honduras, “mi fórmula es única, que nació en 2012, cuando vimos la corrupción que se daba en esos momentos”, apuntó.

Consultado sobre si mintieron las autoridades gubernamentales sobre las capacidades que tendrá la CICIH en el país, el designado respondió: “No sé si se habrá mentido porque una cosa es mentir y otra cosa es no cumplir, yo creo que no cumplieron con lo que han ofrecido, también hicieron una alianza en la que yo iba a tomar decisiones y no estoy siendo consultado para tomar decisiones”.

Nasralla reveló que al inicio él se reunió con la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, pero seguramente luego recibió instrucciones para que ya no fuera invitado. “Recibieron, me imagino, órdenes para que yo no fuera convocado”.

Adicionó que la lógica le indica que eso sucedió porque luego siguieron las reuniones con otros funcionarios de gobierno y los personeros de la ONU.

En entrevista con Televicentro, el designado presidencial dijo que prácticamente fue excluido de las reuniones para la instalación de la CICIH y se instruyó que solo fueran los funcionarios con los que la presidenta Xiomara Castro se siente ideológicamente identificada.

Descartó que se haya reunido con la mandataria hondureña para hablar sobre el tema y citó que desde diciembre pidió un encuentro con ella, pero seguramente sus asesores le han recomendado que no lo haga.

Externó que “puede ser que la presidenta Castro tenga voluntad de combatir la corrupción”.

Dijo que una CICIH con limitaciones no tiene sentido, al tiempo que reconoció que si solo se le da el adjetivo de acompañamiento “no podrá tener dientes” que le permita atacar frontalmente a los corruptos.

“Considero que tener una CICIH sin dientes, es equivalente a tener muy poco, un 10 % de lo que sueña el pueblo hondureño”, manifestó. JS