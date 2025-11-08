No creo que el destino de una persona se decida sacando un papelito de una tómbola o jugando ‘X-0’, dice Rixi en Copán

Tegucigalpa – En su visita al occidente de Honduras, la presidenciable de Libertad y Refundación, Rixi Moncada volvió a arremeter contra la empresa privada, los medios de comunicación y el bipartidismo (Liberal y Nacional).

– Sistema de justicia debe ser reformado y hay que dar paso a consultas populares, manifestó Rixi.

En Santa Rosa de Copán, la candidata oficialista discursó que “toda mi vida he soñado con un sistema de justicia que acabe con la corrupción público privada de alto impacto y con la impunidad”.

Moncada lanzó una fuerte crítica al sistema de justicia, al que señaló como debilitado por los intereses de las alianzas público-privadas que saquearon las arcas del Estado. Asimismo, cuestionó a los medios de comunicación que han guardado silencio ante la injusticia, recordando casos como los presuntos audios de Cossette López-Osorio y Tomás Zambrano, así como el escándalo de la Tasa de Seguridad revelado por la justicia estadounidense.

“Cada día nos sorprenden con fallos y causas injustas, mientras los responsables del saqueo siguen pendientes de ser juzgados y condenados por su corrupción. El sistema de justicia debe ser profundamente reformado, y esa transformación debe surgir de consultas populares, para que sea el pueblo quien decida también su destino en materia de justicia”, aseveró.

“Yo no creo que el destino de una persona pueda decidirse sacando un papelito de una tómbola o jugando ‘X-0’ para que le den dinero. Eso es una estafa y una forma de mantenernos dormidos como pueblo”, expresó.

Pronunció que “nosotros queremos patria. Yo quiero para mi pueblo una patria altiva, soberana, independiente y capaz de decidir su propio destino; una patria que construya su futuro junto a su gente. Ese es el compromiso que asumo aquí, en la dinastía maya, en esta tierra que es orgullo de la humanidad”.

Además, añadió: “Nuestra tercera edad debe ser atendida con dignidad. La gente trabaja toda una vida y termina sin pensión, sin acceso a medicinas, en el abandono. Los adultos mayores, como mi padre y como los padres de muchos de ustedes, si no tienen una familia que los apoye, quedan desamparados. Debemos garantizarles un ingreso digno que les permita vivir mejor en esa etapa de la vida en la que las fuerzas se agotan, el trabajo escasea y solo se sobrevive de la esperanza y la fe”.

La candidata presidencial Rixi Moncada cerró haciendo un llamado a la vigilancia ciudadana hasta el día de las elecciones. JS