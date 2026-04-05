“No controlamos el precio internacional, pero sí protegemos a nuestra gente”, dice vicepresidenta Mejía sobre combustibles

Tegucigalpa – La vicepresidenta María Antonieta Mejía dijo este fin de semana que el gobierno actúa para aminorar el impacto del alto costo de los combustibles por el conflicto del medio oriente que comenzó desde el pasado 28 de febrero.

En una serie de argumentos publicados en su red social X, la funcionaria señaló que como gobierno no ignoran los fuertes incrementos al precio de los carburantes que afectan el bolsillo de las familias hondureñas.

“Este incremento responde a factores internacionales: el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras, como país importador, no está aislado de esta realidad”, comenzó su exposición.

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Seguidamente, apuntó que la administración de Nasry Asfura: 1. Vigila la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación y escasez; 2. Implementa medidas para reducir el impacto en el transporte y los productos básicos; 3. Absorbe el 50% del impacto del alza, para proteger directamente a la población; e 4. Impulsa modalidades virtuales en el sistema educativo y teletrabajo en algunas dependencias del Estado, para reducir la movilidad y el gasto en combustible.

La designada Mejía señaló que “este no es un problema que se resuelve con consignas. Mientras algunos simplifican, nosotros actuamos. No controlamos el precio internacional, pero sí protegemos a nuestra gente. Nuestra prioridad es clara: que este impacto no recaiga solo en las familias hondureñas”. JS