No bastará con bolsas de comida para enfrentar inseguridad alimentaria, alerta OBSAN

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), María Luisa García, advirtió que alrededor de 1.8 millones de hondureños viven actualmente en condiciones de inseguridad alimentaria, una problemática que calificó como estructural y que, según dijo, no puede atenderse únicamente mediante la declaración de emergencias y repartiendo bolsas solidarias de alimento.

– OBSAN advirtió que las proyecciones apuntan a que, al finalizar el año, unos 2.2 millones de hondureños podrían encontrarse en situación de inseguridad alimentaria.

García explicó que la situación se ha agravado en los hogares del corredor seco debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño, mientras que en el departamento de Gracias a Dios las inundaciones también han intensificado la crisis.

Recordó que el 48 % de la población de la zona de La Mosquitia ya enfrentaba dificultades para acceder a los alimentos antes de las lluvias, por lo que la emergencia se ha intensificado.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con el monitoreo realizado por OBSAN, en marzo 10 de los 18 departamentos del país presentaban crisis alimentaria, cifra que en apenas tres meses aumentó a 13 departamentos. Además, varios municipios pasaron de alerta verde a amarilla, lo que indica que están cerca de ingresar a alerta roja una situación más grave de emergencia alimentaria.

La especialista reconoció que instituciones del Estado ya distribuyen bolsas de alimentos para atender la emergencia, pero insistió en que estas acciones son insuficientes si no van acompañadas de políticas públicas sostenibles que fortalezcan la producción, el acceso a los alimentos y la resiliencia de las comunidades más vulnerables. «Estas decisiones no deben ser solamente para una emergencia, son decisiones que se deben tomar de manera estructurada y sostenible», enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la transparencia en la distribución de la ayuda humanitaria y combatir la corrupción, al señalar que existen antecedentes de asistencia que no llegó a las familias que realmente la necesitaban. LB