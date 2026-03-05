No aplicar juicio político es no defender a Honduras, dice Cossette López que advierte guerra civil en próximas elecciones

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señaló que no aplicar el juicio político para ciertos personajes es no defender Honduras ni su democracia, al tiempo que advirtió una guerra civil en las próximas elecciones si no se toman los correctivos.

“Hay méritos para ciertas personas se le haga juicio político, fabricar pruebas en contra de alguien, sindicar o iniciar procesos al margen de la ley es grave”, recalcó ante periodistas este jueves durante un conversatorio de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE).

Comentó que le causa gracia y lástima que personas señalen que el CNE no contó los votos, cuando el órgano electoral lo que cuenta son las actas.

¿Quiénes secuestraron el proceso?, los partidos políticos, ya sabemos cuáles fueron, y ellos tienen un clima de impunidad, indicó.

“Ellos tenían a un Ministerio Público que estaba sentado viendo TikTok en lugar de estar trabajando, se negó a recibir denuncia y se convirtió en un elemento fundamental para que pudiera detenerse el secuestro”, reprochó.

Cuestionó que hubo partidos políticos y figuras que exigían que se hicieran recuentos frente a los micrófonos y los detenían cada vez que se decretaban al tenor de una actitud de hipocresía y cinismo social.

Añadió que los comportamientos evidenciaron una conducta antidemocrática que refleja patologías sociales de ciertas figuras.

Sostuvo que no solo se requiere de reformas electorales, sino trabajar contra la impunidad aplicando las leyes.

“Pasamos las elecciones, pero la democracia de Honduras todavía tiene muchas amenazas, se ciernen sobre las instituciones y tenemos personas que en cuatro años van a decir líneas narrativas de fraude”, reflexionó.

Lamentó que 21 personas de su equipo de trabajo durante el proceso electoral del 2025.

López enfatizó que se debe sentar un precedente social de juicio político para defender a la democracia, advirtiendo que si estas personas obtienen perdón volverán a repetir los mismos hechos. AG