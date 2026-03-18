“No al nepotismo”, dice el Padre Ismael Moreno que pide a funcionarios dar el ejemplo

Tegucigalpa – “No al nepotismo”, dijo hoy el sacerdote Ismael Moreno conocido popularmente como Padre Melo quien pidió a funcionarios hondureños dar el ejemplo.

«Señor Presidente, Ministros, Diputados, Alcaldes, directores de entes públicos, entes autónomos, Rector de la UNAH y todos los funcionarios con altas responsabilidades, dennos el ejemplo, no empleen a sus cónyuges y familiares en puestos que dependan de ustedes. NO al nepotismo», escribió el religioso en sus redes sociales.

Señor Presidente, Ministros, Diputados, Alcaldes, directores de entes públicos, entes autónomos, Rector de la UNAH y todos los funcionarios con altas responsabilidades, dennos el ejemplo, no empleen a sus cónyuges y familiares en puestos que dependan de ustedes. NO al nepotismo — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) March 18, 2026

El nepotismo es el trato de favor, contratación o concesión de cargos públicos a familiares, amigos o allegados por parte de un funcionario o superior, basándose en lazos personales y no en el mérito o la capacidad.

Esta práctica debilita la meritocracia, reduce la eficiencia y representa una forma de corrupción que atenta contra la igualdad de oportunidades.

Varios sectores de la sociedad han alzado la voz para exigir parar con esta práctica que debilita la institucionalidad. (RO)