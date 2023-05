“No aclare que oscurece”, responde el CNA a Luis Redondo

Tegucigalpa – El titular del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, trata de defender lo indefendible en materia de transparencia porque dice que hacen estudios, auditorías e informes, pero ¿dónde están? cuestionó, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción.

– Presidente del Congreso pone excusas y no rinde cuentas de la ejecución presupuestaria, acusa el CNA.

Luis Redondo huye a la veeduría social, reclamó la titular del CNA, al tiempo que expuso que el Legislativo no está rindiendo cuentas de su presupuesto menos del “negocio redondo”, del fondo departamental.

Castellanos, refirió que en foro Frente a Frente donde el titular del Congreso participó vaciló al responder sobre transparencia e intentó defender lo indefendible, porque hasta la fecha no existe información de quienes recibieron los bonos navideños y veraniegos y menos en que se han invertido los fondos.

Crítico que Redondo justificó su opacidad, refiriendo que está a la espera de un servidor informático para publicar información.

En ese sentido Castellanos dijo “diputado no es la compra de un servidor informático lo que necesita para ser transparente, lo que se requiere es que usted como servidor público cumpla con su deber de rendir cuentas sobre el presupuesto ejecutado, no hay excusas, así que no aclare que oscurece”.

Gabriela Castellanos, recordó que las puertas del hemiciclo se mantienen cerradas para el CNA, por lo que han tenido que recurrir a otras instancias y hacer solicitudes al portal del IAIP y al Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), para buscar información que debería ser pública, incluso se ha interpuesto una queja ante el Conadeh, por el ilegal blindaje del Legislativo.

Finalmente, la titular del CNA, dijo que se exige transparencia en el Congreso Nacional y menos excusas. LB