No a la repetición de elecciones generales, Libre quiere destruir la democracia: Maribel Espinoza

Tegucigalpa– La diputada por el Partido Liberal, Maribel Espinoza, afirmó este lunes que no está de acuerdo con repetir las elecciones generales en Honduras, ya que el único interesado en eso es el partido oficialista que busca destruir la democracia en Honduras.

La legisladora salió al paso a un video que circula en redes sociales donde el candidato presidencial Salvador Nasralla pidió que se repitan las elecciones en nivel presidencial.

En ese sentido, Espinoza posteo en sus redes sociales que en momentos como este es donde se pone a prueba la coherencia, por ello, expresó lo siguiente: El Partido Liberal, al igual que los otros partidos políticos, se sometió a un proceso electoral con sus reglas ( son malas, pero es lo vigente); la presencia de los partidos políticos estuvo en las JRV y en todas las etapas del proceso; es un deber de cada partido actuar con transparencia y vigilar que la hay.

Agregó que como demócratas respetuosos de la ley, nos sometimos ante la autoridad del CNE, mediante el procedimiento legal para revisar actas o abrir urnas según sea el caso bajo la figura de inconsistencias en escrutinios especiales y otros, previo a la declaratoria de elecciones; igualmente, después de la declaratoria, estamos en el derecho de hacer dentro del cauce procesal el uso de todos los recursos que la ley ofrece y esperar la resolución que corresponda.

Añadió que así es en las democracias, en los estados de Derecho. “He dicho que los liberales debemos esforzarnos en que se realicen aceleradamente los escrutinios especiales para conocer los resultados finales porque eso es lo que corresponde en los estados de derecho.

Aseguró que cuando un líder desacredita el proceso en el que participa, significa que no confía en el proceso al que voluntariamente se sometió y del que espera resultar ganador, lo cual es contradictorio.

El partido Liberal de Honduras, no debe desacreditar el proceso electoral en que participó, en donde ya resultaron electos válidamente alcaldes, regidores y diputados liberales, indicó.

“El único verdaderamente interesado en el discurso de repetir elecciones, es Libre, porque son los verdaderos perdedores de la contienda y quienes quieren romper el orden constitucional”, afirmó.

En ese sentido, dijo que “no estoy de acuerdo en darle la oportunidad a LIBRE que está buscando y que consiste en utilizar a útiles, para ellos mantenerse en el poder con la excusa de que se repitan las elecciones en Honduras”.

“En eso no lo acompañó Salvador Nasralla, porque no deben repetirse elecciones; para mí es primero Honduras, el Partido Liberal no puede convertirse en cómplice de Libre; Mel nos quiso destruir antes y ahora pretende lo mismo. No hay espacios para equivocarse”, apuntó. IR