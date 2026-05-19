Nivel de represas sigue bajando UMAPS, advierte racionamientos más severos de agua en la capital

Tegucigalpa – El director de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquin, informó que la capital enfrenta racionamientos de agua cada vez más extremos debido a la reducción en los niveles de las principales represas que abastecen a la ciudad.

Según explicó, actualmente se registran ciclos de distribución de hasta cinco, seis, siete e incluso diez días sin servicio en algunas zonas, situación que refleja la presión sobre el sistema de abastecimiento.

El funcionario detalló que las represas presentan niveles preocupantes: Los Laureles se encuentra en un 37 % de su capacidad y La Concepción en un 45 %, mientras que las proyecciones climáticas indican que podrían transcurrir al menos mes y medio sin lluvias significativas, de acuerdo con reportes del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS).

Seguidamente, hizo un llamado a la población a racionalizar el consumo de agua, advirtiendo que la duración del recurso dependerá directamente del ahorro que realicen los usuarios en sus hogares y actividades diarias.

Asimismo, indicó que en varias zonas de la ciudad, especialmente en áreas altas, el suministro no logra normalizarse incluso después de los ciclos programados de racionamiento, por lo que la institución mantiene operativos de distribución mediante camiones cisterna. Actualmente, dijo, se encuentran 12 unidades en operación y se prevé habilitar un segundo turno para ampliar la cobertura.

La UMAPS reiteró que la calendarización de los racionamientos está disponible a través de sus redes sociales y página web oficial, junto con números de denuncia para atención a la ciudadanía.

Por otra parte, el titular de UMAPS, recordó que ya está vigente la amnistía aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el diario oficial La Gaceta, la cual permite a los usuarios acercarse a la institución para regularizar su situación mediante planes de pago. LB