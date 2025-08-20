Niño hondureño con quemaduras en 90 % de su cuerpo será trasladado a EEUU

Tegucigalpa – La Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) reportó hoy que un menor de seis años con quemaduras en el 90 % de su cuerpo será trasladado a Estados Unidos.

Así lo informó hoy Alfredo Ortiz, encargado de comunicaciones de Fundaniquem, quien dijo que el menor tiene quemaduras de tercer y cuarto grado en el 90 % de su cuerpo.

A causa de que no existe un banco de piel en el país, ni en Centroamérica, los especialistas recomendaron el traslado urgente del menor a Estados Unidos, expresó.

El menor ingresó a Fundaniquem procedente del Hospital Mario Catarino Rivas, acotó.

Las quemaduras fueron provocadas por la explosión de un chimbo que provocó un incendio en la casa de habitación del menor, detalló.

El menor será tratado por un grupo de especialistas en Ohio, Estados Unidos, donde ya se tramitó su recibimiento, indicó el portavoz. (RO)