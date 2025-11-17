Niño de 5 años muere y adolescente resulta herida en balacera, en Santa Bárbara

Santa Bárbara- Un trágico hecho enlutó a la comunidad de La Cuesta, en el departamento de Santa Bárbara, donde un niño de 5 años perdió la vida y una adolescente de 14 años resultó gravemente herida tras una balacera registrada este domingo, justo después de que finalizara un evento político en la zona.

Entre lágrimas y profundo dolor, Rosa Díaz, madre del menor fallecido, recordó los sueños de su hijo. Con la voz entrecortada relató que el pequeño estaba emocionado por matricularse este año en preescolar y que siempre decía que quería ser policía cuando creciera. También confió que, pese a su corta edad, acompañaba a la familia a cortar café, demostrando la dedicación y entusiasmo que lo caracterizaban.

De acuerdo con testigos, el acto proselitista había concluido y muchas personas se desplazaban hacia sus viviendas ya en diferentes vehículos cuando se escucharon múltiples detonaciones. En un primer momento, quienes viajaban en los automotores pensaron que se trataba de cohetes o juegos pirotécnicos, pero rápidamente se dieron cuenta de que eran disparos que desataron el caos.

En medio del ataque, el pequeño de cinco años fue alcanzado por una bala, falleciendo de inmediato. La adolescente herida fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permanece en estado delicado.

Versiones preliminares apuntan a que el objetivo del ataque habría sido el conductor de un vehículo. Las autoridades aún no han confirmado esta hipótesis y mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

La comunidad de La Cuesta se encuentra consternada, mientras organismos defensores de la niñez y pobladores exigen justicia y mayor seguridad, especialmente durante y después de actividades políticas en las aldeas del país, al tiempo que se solicita a padres y encargados no llevar menores de edad a eventos públicos. LB