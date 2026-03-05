Ninguno de los nuevos hospitales se concluirá este año por falta de planificación y presupuesto, admite viceministro de Salud

Tegucigalpa – El viceministro de Proyectos de la Secretaría de Salud (Sesal), José Miguel Castillo, reconoció que ninguno de los ocho hospitales que dejó en construcción la administración anterior de Xiomara Castro, podrá ser terminado durante el presente año, debido a los cronogramas establecidos bajo la modalidad “llave en mano” y a las ampliaciones en las fechas de entrega.

El funcionario explicó que, según los calendarios y extensiones otorgadas, no existe posibilidad de concluir ninguno de los centros asistenciales en 2026, aunque no descartó que alguno pueda ser recibido el próximo año.

Castillo detalló que el problema no solo radica en la infraestructura, sino en la falta de planificación del recurso humano necesario para poner en funcionamiento estos hospitales. “Vamos a recibir hospitales llave en mano, con equipamiento y construcción, pero no vamos a tener el presupuesto necesario para el personal”, advirtió.

De acuerdo con el viceministro, por la envergadura de estos proyectos, cada hospital requerirá entre 1,200 y 1,500 trabajadores entre personal sanitario y administrativo para ser operable, lo cual no fue contemplado ni en el Presupuesto General de la República ni en el presupuesto asignado al sector salud.

En ese sentido, señaló que será necesario realizar ajustes presupuestarios progresivos conforme los proyectos avancen, a fin de garantizar su funcionamiento integral. De los ocho hospitales, tres se ejecutan con fondos nacionales y los cinco restantes mediante endeudamiento externo, recordó.

Prioridad: aprobación y reformulación del presupuesto

Por otra parte, Castillo indicó que actualmente la prioridad en el sector salud es la aprobación del presupuesto reformulado, el cual contempla una reestructuración interna de las líneas de gasto.

Explicó que se eliminarán partidas consideradas no relevantes para fortalecer áreas clave como el pago de salarios, la compra de medicamentos, insumos médicos y equipo médico quirúrgico. Asimismo, anunció que se reforzarán los bloques quirúrgicos de los distintos hospitales del país para que asuman plenamente esa funcionalidad y mejoren la capacidad de respuesta del sistema sanitario. LB