“Ninguna conspiración criminal, digital o cibernética podrá alterar el mandato del pueblo”, según la ministra de la Presidencia

Tegucigalpa – La ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, expresó este sábado que “los mismos grupos que en 2009 rompieron el orden constitucional y que en 2013 y en 2017 consumaron fraudes electorales, hoy pretenden nuevamente secuestrar la voluntad del pueblo”.

La funcionaria, que representó a la mandataria Xiomara Castro en la izada de la Bandera Nacional. La ceremonia se desarrolló a las 6:00 de la mañana en el parque de El Picacho con la presencia del subsecretario de Defensa, Orlando Garner; el alcalde capitalino Jorge Aldana y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) Roosevelt Hernández, entre otros.

En su mensaje, la secretaria de la Presidencia, Sarahí Cerna, reafirmó que la soberanía popular es inviolable.

“Pero el pueblo de Morazán ya despertó, defenderemos la democracia garantizando elecciones libres, transparentes y pacíficas”, añadió.

Según Cerna, “ninguna conspiración criminal, digital o cibernética podrá alterar el mandato del pueblo y el 30 de noviembre Honduras volverá a demostrar que es una nación que se gobierna a sí misma”. JS