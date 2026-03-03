Ningún plan ni pacto oscuro logró robarnos nuestra democracia, “no hubo fraude”: Ana Paola Hall

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, señaló que “ningún plan ni pacto oscuro logró robarnos nuestra democracia.

Asimismo, asintió el mensaje brindado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el que dejó claro su postura sobre que “no hubo fraude” electoral en Honduras.

Las Elecciones Generales 2025 fueron atípicas y sin precedentes, por el nivel de violencia y ataques al proceso y al órgano electoral. Desde el CNE, la mayoría, defendimos la democracia y la alternancia, respetando la voluntad del pueblo hondureño.



Hoy, la Misión de Observación… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) March 3, 2026

Las Elecciones Generales 2025 fueron atípicas y sin precedentes, por el nivel de violencia y ataques al proceso y al órgano electoral. Desde el CNE, la mayoría, defendimos la democracia y la alternancia, respetando la voluntad del pueblo hondureño, razonó Hall.

Hoy, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea fue contundente: no hubo fraude, acentuó.

Sin embargo, los malos perdedores y pseudo funcionarios que en el contexto electoral pusieron en riesgo nuestra democracia y la alternancia, continúan promoviendo odio y desinformación, agregó.

Les cuesta aceptar que aunque tenían el poder político y mucho control institucional, se encontraron con un muro infranqueable: la firmeza del CNE y la determinación de dos mujeres que no cedimos ante presiones ni amenazas, aunque estuvo en riesgo nuestra libertad y nuestra vida, continuó.

En ese entonces, ningún plan ni pacto oscuro logró robarnos nuestra democracia, destacó.

Hoy, la verdad debe seguir derrotando la mentira y la victimización fingida. La justicia, debe vencer la impunidad: sin excepciones, sin privilegios y sin miedo, zanjó.

¡Y no descansaremos hasta lograrlo!, cerró. (RO)