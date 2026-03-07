Ningún hondureño afectado por conflicto en Oriente Medio, pero Cancillería pide mantenerse informados

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa que hasta el momento ningún hondureño ha sido afectado por el conflicto bélico en Oriente Medio, pero pidió a los connacionales mantenerse informados por los canales oficiales.

La Cancillería hondureña informó la noche del viernes que mantiene seguimiento permanente a la situación de seguridad en Medio Oriente, en coordinación con sus representaciones diplomáticas, con el objetivo de proteger y asistir a los hondureños en la región.

“Hasta el momento no se reportan connacionales afectados. Se recomienda a los hondureños mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales”, señaló la Cancillería a través de sus redes sociales.

Para orientación consular comunicarse a través de los canales oficiales:

• Embajada de Honduras en Israel: +972 50-938-6303 correo:

emb.israel@sreci.gob.hn

• Embajada de Honduras en Kuwait (Concurrente en EAU): +965 6363-5007| correo: emb.kuwait@sreci.gob.hn

• Embajada de Honduras en Qatar: +974 5017-5072 | correo:

emb.qatar@sreci.gob.hn