Ningún Congreso ahorró tanto dinero como el que dirigió Luis Redondo, según el jefe de bancada de Libre

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ronald Panchamé, afirmó hoy que el Congreso de Luis Redondo ahorró más de mil millones de lempiras en su presupuesto asignado.

El parlamentario exhortó a investigar estas cifras, mismas que dijo están al alcance de la ciudadanía.

Explicó que por estrategia política el oficialismo magnífica algunas cifras “y eso es normal en política”.

No obstante, las cifras son claras y no hay otro Congreso que ahorró como el anterior, aseguró.

Según un informe publicado por el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL 2023), el Congreso de Luis Redondo, fue el más opaco y cerrado del continente americano, con prácticas poco transparentes que lo ubicaron en la cola del último ranking.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL) reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de América Latina que trabajan por la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información, la responsabilidad y rendición de cuentas en los poderes legislativos.

Bajo la gestión de Luis Redondo, el Congreso del 2022-2026 fue uno de los más cuestionados de la historia, no solo por su poca habilidad para lograr consensos, sino también por la escasa transparencia en el manejo de recursos en apartados de viáticos o como el llamado “Fondo Departamental” o “Subvenciones” que fueron otorgados especialmente a los diputados afines al gobierno o para aquellos que apoyaron algunos proyectos impulsados en el hemiciclo. (RO)