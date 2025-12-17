Ningún año ha sido tan malo como este”, dicen comerciantes que apuntan a políticos como culpables

Tegucigalpa – Magda Reyes, una comerciante de Comayagüela expresó hoy que “ningún año ha sido tan malo como este” y dijo que todo es culpa de los políticos.

Hace 17 días Honduras vivió un proceso electoral que aún no deja un ganador, esa incertidumbre no permite a la gente salir a comprar, ni a los vendedores sacar todos sus productos.

En su caso vende productos de la temporada como adornos navideños, pero compartió que no ha sacado toda su mercadería a causa de la incertidumbre.

“Nos están arruinando la Navidad los políticos”, lamentó la comerciante capitalina.

Mucha gente ni siquiera colocó adornos navideños por esta misma situación, dijo.

En su caso, la esperanza se diluye con el tiempo ya que hasta el 24 de diciembre puede vender su mercadería, después de ese día debe invertir en otro tipo de mercadería.

En los mismos términos se han pronunciado otros comerciantes que se quejan de la actual crisis poselectoral en el país.

Honduras no puede conocer a su ganador por la falta de consensos y el amor al país por parte de los políticos, según analistas. (RO)