Niegan petición cambio de medida a extesorero municipal de SPS

Tegucigalpa – Un juez de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción denegó la solicitud de cambio de medidas al extesorero municipal de la Alcaldía de San Pedro Sula, Xavier Lacayo.

Este jueves se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que el juez declaró sin lugar la petición de cambio de medidas de la defensa.

Lacayo es acusado por la presunta comisión de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

El Ministerio Público acusó al tesorero municipal por participar presuntamente en un fraude millonario de la Alcaldía de SPS.

La acusación del Ministerio Público se centra en 33 contratos adjudicados entre julio de 2023 y abril de 2024 a la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados al mejoramiento vial, en los que participaron representantes de empresas y empleados municipales en reuniones previas para planificar la adjudicación irregular.

La investigación del Ministerio Público determinó que los contratos fueron fragmentados para evadir los procedimientos legales de licitación, adjudicando 26 de manera directa y 7 por licitación privada, mientras HERCOD incumplía requisitos básicos como la presentación de garantías y nómina del personal técnico.

El perjuicio económico por el fraude fue estimado por el Ministerio Público en 45.5 millones de lempiras. AG