Niegan cambio de medidas al exalcalde Alexander Ardón

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia denegó este jueves la solicitud de cambio de medidas al exalcalde de El Paraíso de Copán, Alexander Ardón.

– Ardón confesó haber participado en 56 asesinatos en Honduras durante su juicio en EEUU, pero en el país sólo lo acusan de lavado.

El portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, detalló que este viernes se desarrolló la audiencia de revisión de medidas donde la defensa de Ardón pidió cambio de medidas de prisión preventiva a cautelares.

“Chande” Ardón es acusado por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Salinas manifestó que la defensa del exalcalde presentó documentos que acreditan el arraigo del imputado como garantías patrimoniales para respaldar una fianza.

Sin embargo, la Sala II del Tribunal de Sentencia rechazó la petición del cambio de medidas por la gravedad de los delitos.

Asimismo, la defensa interpuso un recurso de reposición, pero el Tribunal de Sentencia lo rechazó alegando que no hubo nuevos elementos.

Salinas anunció que el juicio oral de Alexander Ardón continúa el 12 de marzo de 2026 a partir de las 9:00 de la mañana.

Cabe recordar que Ardón Soriano fue capturado tras arribar al país en un vuelo deportado de Estados Unidos donde fungió como testigo en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el líder del Cartel “AA”, Amílcar Alexander Ardón Soriano y su hermano Hugo Alfredo, a quienes se le supone responsable de la comisión del delito de lavado.

De acuerdo a diligencias del año 2017 de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el Cartel “AA” operaba desde aproximadamente 2003 en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.

A pesar de sus orígenes modestos, los hermanos Ardón construyeron una vida de lujo, adquiriendo grandes palacios, vehículos de alta gama y fincas dotadas de majestuosidad, producto de ganancias ilícitas de la droga.

Los hermanos Ardón fueron vinculados con reconocidos narcotraficantes como el mexicano Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes creó alianzas criminales que extendieron sus operaciones en Honduras.

Alexander Ardón también estableció vínculos con las más altas esferas políticas y policiales del país, como quedó evidenciado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.

Conforme al análisis financiero-patrimonial de los hermanos Ardón Soriano, no se les conoce fuentes de financiamiento lícitas con documentación soporte con la cual puedan justificar 50 millones 173 mil 258.72 lempiras, monto utilizado para adquirir propiedades y constituir empresas. AG