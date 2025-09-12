Niegan cambio de medidas al diputado Nelson Márquez que seguirá con arresto domiciliario

Tegucigalpa – Un juez de Letras designado denegó este viernes la solicitud de cambio de medida al diputado Nelson Márquez y demás implicados que continuarán con arresto domiciliario.

Así lo informó el abogado defensor Dagoberto Aspra que comentó que el juez denegó la solicitud de las partes procesales implicadas en la audiencia inicial.

“Algunos hemos presentado un arraigo suficiente sustentado en fianza hipotecaria, el argumento del juez es que debe presentar una fianza hipotecaria de 300 millones de lempiras cada parte porque tiene que ser proporcional al daño hipotético que ha causado con su acción”, declaró Aspra a periodistas.

El apoderado legal indicó que familiares del subjefe de la bancada del Partido Nacional le prestaron bienes para hacer un soporte suficiente de arraigo respaldado en una fianza hipotecaria.

Aspra explicó que la petición de su solicitud de cambio de medidas es para que el diputado pudiera hacer campaña electoral y que está en desventaja con los demás contrincantes.

Señaló que el juez argumentó en su resolución que el Estado ha erogado 300 millones de lempiras en este caso, y que los imputados deberán presentar la misma cifra para pagar la fianza. AG