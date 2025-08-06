Niegan a tres congresistas el acceso a una cárcel de Nueva York con inmigrantes detenidos

Nueva York.– Tres congresistas demócratas de Nueva York denunciaron este miércoles que se les negó el acceso al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn para observar las condiciones en que están más de 100 inmigrantes detenidos en esa cárcel federal.

Los congresistas Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano, Nydia Velázquez, que representa a Brooklyn en la Cámara Baja, y Dan Goldman, estuvieron acompañados durante la visita de supervisión por miembros de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

«Agentes enmascarados les negaron a Velázquez, Espaillat y Golden el acceso de supervisión y ahora los tienen atrapados entre una valla y las instalaciones. ¡No pueden entrar ni salir!», publicó en X la NYIC.

Indicó además que los legisladores habían planeado revisar las condiciones en las que más de 100 inmigrantes se encuentran detenidos, tras un nuevo acuerdo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el Departamento de Prisiones.

Según indicó a EFE un portavoz de Espaillat, los congresistas estuvieron encerrados entre la valla que rodea la cárcel y la prisión durante unos 30 minutos.

Es la primera vez que estos congresistas intentan visitar a inmigrantes en esta cárcel, pero los tres acudieron en dos ocasiones a un edificio federal en Manhattan en el que las autoridades tienen detenidos en el piso número diez a inmigrantes.

En este edificio, las autoridades también les negaron el acceso, pese a que los congresistas tienen derecho a hacer visitas de supervisión.

«Negar el acceso a miembros del Congreso a una instalación federal de detención es indignante e inaceptable», declaró el congresista Espaillat, que además aseguró que como presidente del Caucus Hispano no va a «tolerar esta falta de transparencia, especialmente cuando las vidas de inmigrantes detenidos están en juego».

Los congresistas recordaron en un comunicado conjunto que esta prisión tiene un historial documentado de abusos, negligencia y violaciones de derechos civiles, incluyendo negligencia médica, temperaturas extremas y condiciones insalubres.

«El MDC de Brooklyn tiene un historial de abusos ya documentado. ICE no debería poder expandir su alcance mediante acuerdos clandestinos con prisiones federales. Este contrato debe cancelarse inmediatamente”, afirmó Espaillat.

«Los miembros del Congreso tenemos derecho a realizar visitas sin previo aviso, especialmente cuando hay preocupaciones serias sobre abuso y negligencia. No nos vamos a quedar callados. Este contrato debe cancelarse y seguiremos exigiendo respuestas», apuntó por su parte Velázquez.

El Centro de Detención Metropolitano alberga a presos famosos como el rapero Sean Combs, conocido como Diddy, Luigi Mangione o Sam Bankman-Fried, así como a varios narcotraficantes como el mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada o el ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, entre otros.

Pero también alberga a multitud de inmigrantes como parte del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. EFE/ir