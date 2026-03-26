Nicole Wallace y Alfonso Herrera cobran vida en el avance de ‘La casa de los espíritus’

Los Ángeles (EEUU) – La española Nicole Wallace y el mexicano Alfonso Herrera personifican el misticismo de la obra de Isabel Allende ‘La casa de los espíritus’ en el primer avance de su esperada adaptación a la pequeña pantalla.

El tráiler, publicado este jueves por Prime Video, revela una atmósfera cargada de realismo mágico y tensiones familiares, transportando a la audiencia a la épica saga literaria de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones de mujeres en un contexto de inestabilidad política.

La serie se estrena el 29 de abril con tres episodios iniciales, seguidos de un episodio cada semana hasta el último, que se emitirá el 13 de mayo.

Basada en la novela de la aclamada escritora chilena Isabel Allende, la serie «es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Latinoamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia», explicó Prime Video en un escrito.

Herrera, en el papel de Esteban Trueba, junto a Wallace y Dolores Fonzi, que encarnan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida, encabezan el reparto de esta serie, que cuenta entre sus productoras ejecutivas a la propia Allende junto a la actriz Eva Longoria, y que ha sido íntegramente rodada en Chile.

El reparto también incluye a la mexicana Fernanda Castillo como Férula, además de Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker o Fernanda Urrejola, entre otros.

La producción de Prime Video llega tras la adaptación al cine de la novela en 1993, película que protagonizaron los ganadores del Óscar Meryl Streep y Jeremy Irons. EFE