Nicolás Maduro asegura que «militares de América Latina» apoyan la defensa de Venezuela

Caracas – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que «militares de América Latina y el Caribe» le han manifestado que apoyan la defensa de Venezuela, en un contexto en el que el mandatario denuncia una «amenaza militar» por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Sé y me consta, no puedo revelar fuentes ni secretos, que los militares de Suramérica, sobre todo, apoyan a los militares de Venezuela y al pueblo de Venezuela para las que salgan. Lo sé, me han llegado poderosos mensajes de hombres de honor. Hasta ahí puedo decir», afirmó en su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal VTV.

«Hombres de honor de América Latina y el Caribe, pero sobre todo de Suramérica, y han dicho: ‘Si tocan a Venezuela nos tocan a todos'», agregó Maduro

El líder chavista también dijo que su país tiene más apoyo internacional que antes del inicio del despliegue naval de Estados Unidos, cuyo Gobierno, según dijo, mantiene «una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar» contra Venezuela.

La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.

Washington acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza. EFE