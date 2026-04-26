Nico Paz se somete a pruebas médicas tras un golpe que le provocó pérdida de visión

Roma.- El futbolista argentino Nico Paz, del Como 1907, se sometió a pruebas médicas en el hospital tras el encuentro ante el Génova, equipo dirigido por Cesc Fàbregas, después de un choque con el defensa Marcandalli durante la primera parte del partido, tras el cual manifestó que no veía con claridad.

El centrocampista no regresó al terreno de juego tras el descanso debido a la acción, por lo que Fàbregas decidió sustituirle, dando entrada al francés Maxence Caqueret, mientras el jugador era trasladado al hospital para realizar pruebas.

«Nico está bien. Está en el hospital y lo están evaluando. Se siente mejor, no veía bien», explicó el técnico tras la victoria del Como por 0-2 ante el Génova.

La tomografía practicada en el centro hospitalario arrojó resultado negativo y descartó lesiones de gravedad, por lo que regresó con el equipo.

Paz sufrió un fuerte choque de cabeza fortuito con el defensa del Génova Marcandalli en torno al minuto 30 de la primera parte, lo que motivó su sustitución al descanso. EFE/ir