Nicaragua y Honduras con el ingreso por habitante más bajo de Centroamérica, según estudio

San José – El producto interior bruto (PIB) per cápita o ingreso por habitante en Nicaragua continúa siendo el más bajo del istmo centroamericano, según un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado este jueves en Costa Rica.

«En términos comparativos, esto evidencia la baja productividad total de Nicaragua en relación a su cantidad total de habitantes, sin olvidar que geográficamente es el más grande de Centroamérica y con abundancia de recursos naturales», explicó el economista nicaragüense exiliado Marco Aurelio Peña, autor del estudio ‘Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025)’.

En relación al dato proyectado para 2025, el ingreso por habitante de Nicaragua es 6,7 veces inferior al de Panamá, el más alto de la subregión, y 1,2 veces inferior al de Honduras, el segundo más bajo, indicó el economista, que basó su estudio en los datos oficiales de cada país.

El ingreso por habitante de Nicaragua fue de 2.953 dólares, el más bajo de Centroamérica, precisó.

Panamá, con un PIB per cápita de 19.802 dólares, tuvo el ingreso por habitante más alto de la región, seguido muy de cerca por Costa Rica, con 19.104 dólares, detalló.

Luego se ubicaron, en ese orden, Guatemala, con un PIB per cápita de 6.478 dólares; El Salvador, con 5.744 dólares; y Honduras, con 3.637 dólares, de acuerdo con el estudio.

El PIB nicaragüense creció el 4,9% en 2025 con respecto a 2024, cuando la economía de Nicaragua aumentó un 3,6%, siendo el quinto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según el Banco Central.

El autor del estudio denominó a ese crecimiento como «la macroeconomía del espejismo» porque Nicaragua sigue teniendo el más bajo ingreso medio por habitante de Centroamérica y sus habitantes no cubren ni el 50 % del costo de la canasta básica con el salario mínimo promedio, que también es el más bajo de la región.

Son las remesas familiares, que representan un 26,6 % del PIB, que funcionan como «salvavidas» en los hogares nicaragüenses, sostuvo Peña.

«La radiografía macroeconómica se percibe irreal cuando se la contrasta con las realidades económicas de las personas y las comunidades», insistió.

A la productora agrícola, el empleado informal, la pequeña emprendedora, el trabajador por cuenta propia o el profesional independiente, «probablemente les parezca tan sólo una pertinaz ilusión la estabilidad macro cuando el dinero se les escurre como agua entre los dedos debido a la erosión del valor real del córdoba -la moneda nacional- en sus gastos de consumo y en sus costos de operación», ilustró.

El Banco Central de Nicaragua mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento económico para 2026 entre 3,5 % y 4,5 %, pese a «un entorno internacional que continúa marcado por la incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial». JS