spot_imgspot_img
Nacionales

Nicaragua retiene buque pesquero con ocho hondureños en el Caribe

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- Las autoridades nicaragüenses retuvieron un buque pesquero con bandera hondureña que habría zarpado desde el puerto de Santos Guardiola, en Islas de la Bahía.

La embarcación fue interceptada y los tripulantes permanecen bajo custodia mientras se investigan las circunstancias del caso.

A bordo viajaban ocho hondureños identificados como Israel Enrique Romero, quien fungía como capitán, además de Roy Ronald Cáceres, Carlos Hernández, Margarito Puerto, Marcos Jared Alvarado, Paulo López Munguía, Nelson González y Edilberto Cabachuela.

Todos fueron detenidos por las autoridades nicaragüenses.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la retención se debió a una supuesta incursión en aguas jurisdiccionales o a otro tipo de infracción marítima.

Los familiares de los detenidos piden a las autoridades hondureñas mantener comunicación con las autoridades nicaragüenses y que sus parientes sean liberados. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024