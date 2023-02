Nicaragua: ¿Qué busca la cruel dictadura de Ortega-Murillo con la liberación de los 222 presos políticos?

Análisis de Alberto García Marrder – Especial para Proceso Digital

He dejado pasar los días para analizar con más tiempo la inesperada liberación de 222 presos políticos por la cruel y despiadada dictadura nicaragüense del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Esta pareja (es ella quien realmente manda) no mueve un dedo sin ninguna razón detrás y es oportuna la interrogante: “Qué buscan con esta sorprendente reacción? ¿Hay una estrategia escondida?

1- En Washington, mis amigos periodistas se hacen la misma interrogante y me repiten lo que dice el Departamento de Estado: “Estamos contentos con esa decisión totalmente unilateral e inesperada. Y acogeremos a todos los deportados. Pero no ha habido ninguna negociación”.

2- La idea fue de Murillo (como siempre), la consultó con el presidente (su marido) y luego llamó al embajador americano en Managua, Kevin Sullivan, para preguntarle que si los aceptarían. Este, muy sorprendido, dijo que lo iba a consultar con su gobierno, quien poco después dio luz verde.

3- Era, en apariencia, un buen gesto, pero había algo escondido y tenebroso detrás. Todos serían deportados y convertidos en apátridas por ser, según el gobierno, “unos traidores a la patria”. Se les quitaron la nacionalidad nicaragüense y cualquier derecho para ejercer un cargo público, “a perpetuidad”.

4- Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa y conocido opositor antisandinista, que estaba haciendo cola para subir al avión “charter” contratado por el gobierno americano, cambio de parecer y se negó a viajar a Estados Unidos. Ortega, furioso por esta decisión y afrenta a su autoridad, lo mandó- en represalia a la temible prisión “Modelo”, con más de 300 presos comunes. Estaba, hasta ese momento en arresto domiciliario. Y un juez, siempre atento a las órdenes “de arriba” y en una sentencia “expres”, típica de la Nicaragua actual, lo sentenció a 26 años de prisión. Se convertirá en el “mártir” de la oposición, a sus 56 años.

Daniel Alarez, el Obispo de Matagala, condenado a 26 años de prision. (Foto EFE).

5- EL Papa Francisco- al fin- dijo algo sobre lo sucedido en Nicaragua. En el “Angelus” del domingo pasado imploró por el Obispo: “«Las noticias de Nicaragua me han dolido no poco, y no puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de prisión, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y os pido que recéis», ha clamado el Papa este domingo desde la ventana del Palacio postólico. Según Javier Martínez- Brocar (corresponsal del diario ABC de Madrid en el Vaticano, “las palabras del Pontífice incluían un mensaje dirigido al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo escondido en una oración. Refiriéndose a Nicaragua, el Papa ha rezado para que «Dios abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se consigue mediante el paciente ejercicio del diálogo».

6- En el aeropuerto de Dulles, en las afueras de Washington, los presos políticos apátridas dieron a la prensa que los esperaba sus primeras impresiones de sus meses y años de tortura y detención en las cárceles de Managua. Impresionó que uno de ellos, reveló que dormían en sus celdas con los grilletes de los pies puestos.

7- Los periodistas notaron como había envejecido Dora María Tellez, la famosa guerrillera sandinista la “Comandante Dos”, del asalto al Congreso en Managua, en el año 1978.

La ex guerriletra sandinista Dora Maria Tellez.

8- La dictadura está sintiendo los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos y quisiera, deduzco, crear un clima más propicio con Washington para reducirlas. El Departamento de Estado estaría dispuesto a un dialogo más fructífero, pero no está dispuesto a reducir las sanciones, cuando estaba preparando- al contrario- aumentarlas.

9- Estados Unidos no tiene que enviar- otra vez- “Marines” para terminar con esta dictadura. Tiene en sus manos suficientes sanciones y presiones para ahogarla y no las usa en su totalidad. Le preocupa más Ucrania y China que lo que pasa en su vecindad.

10- Si le preocupa y mucho, la constante presencia de Irán y Rusia en Nicaragua, países que podían usarlo como puente para expandirse por la región centroamericana y el Caribe. Ya lo están en Cuba y Venezuela.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin,, en una breve visita a Nicaragua en 2014. Lo reciben Daniel Ortega y Rosa Murillo.

Sobre la expulsión, como apátridas de los 222 presos políticos, Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que esas personas fueron presas por defender los derechos humanos y levantar la voz contra un régimen despiadado”.

La escritora nicaragüense Giaconda Belli, dijo desde su exilio que la dictadura se ha dado cuenta que no pueden vivir en ese aislamiento actual en que se han metido “y que la presión por la libertad de los presos políticos ya afectaba sus relaciones con América Latina”.

Sobre el ofrecimiento del Gobierno español de darles la nacionalidad mostraron su agradecimiento: «El Gobierno de España ha sido siempre un gran aliado en su compromiso por la justicia, por la democracia, le agradecemos las gestiones», señaló Juan Sebastián Chamorro, condenado a 13 años de prisión, simplemente por dar su opinión en internet.

Dijo que están estudiando la oferta española y que es posible que muchos de los 222 la acepten, porque tienen familiares en España.

El gobierno americano pagará el hotel donde están alojados provisionalmente los expresos, más la asistencia médica y les ha autorizado a vivir en el país por dos años. Si viajan, a Madrid por ejemplo, no se sabe que pasaporte usarían.