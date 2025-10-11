Nicaragua incorpora a Ariel Arauz y a Marlon López para el partido contra Costa Rica

San José – El seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio el ‘Fantasma’ Figueroa, ha incorporado en su lista de convocados para el partido contra Costa Rica, por las eliminatorias de la Concafaf al Mundial de 2026, al atacante Ariel Aráuz (Sporting costarricense) y al mediocampista Marlon López.

Nicaragua se enfrentará el 13 de octubre a la selección Tica en el Estadio Nacional de San José, como parte de la cuarta jornada del Grupo C.

Los mediocentros ofensivos Matías Belli, un español nacionalizado que milita con Real Estelí, de Nicaragua, y Jacob Montes, un estadounidense-nicaragüense que juega con el RWD Molenbeek de la segunda división de Bélgica, serán bajas para ese encuentro.

Otros dos jugadores, los defensas centrales Melvin Hernández (Diriangén FC), y Steven Cáceres (Managua FC), quienes permanecían concentrados, tampoco formarán parte de la selección nicaragüense para enfrentar a la de Costa Rica, por decisión de Figueroa.

De esa manera, la convocatoria final para el partido ante Costa Rica queda conformada por 23 jugadores.

Nicaragua empató en casa 1-1 con Costa Rica, perdió a domicilio 2-0 frente a Honduras y cayó en casa 0-3 ante Haití en las tres primeras jornadas de la última fase de las eliminatorias de la Concacaf.

Con tres partidos por jugar, Haití y Honduras lideran el Grupo C con 5 puntos, seguido por Costa Rica (3) y Nicaragua (1).

Solo el líder se clasificará al Mundial de forma directa.

– Lista de convocados:

. Porteros: Miguel Rodríguez (SJK-(Finlandia), Alyer López (Managua FC), Bryan Mayorga (UNAN Managua FC).

. Defensas: Josué Quijano (Real Estelí FC), Junior Delgado (Real Estel FC), Oscar Acevedo (Real Estelí FC), Henry Niño (Real Estelí FC), Anyelo Velázquez (Diriangen FC), Emmanuel Gómez (Umecit FC-(Panamá), Ebert Martínez (Real Estelí FC), Justing Cano (Diriangén FC), y Cristian Reyes (Municipal Liberia-Costa Rica).

. Centrocampistas: Jaime Arteaga (Diriangén FC), Jonathan Moncada (Diriangén FC), Jason Coronel (Real Estelí FC), Juan Barrera (Managua FC), Marlon López (Managua FC), Ariel Aráuz (Sporting, de Costa Rica), Byron Bonilla (Real Estelí FC), Bancy Hernández (Real Estelí FC),

. Delanteros: Ariagner Araúz (FK Panevėžys (Lituania),, Jorge García (Metagalpa FC, y Widman Talavera (Real Estelí FC). EFE