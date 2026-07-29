Nicaragua excluirá de las elecciones a los opositores tildados de «traidores a la patria»

San José.- Nicaragua excluirá de las elecciones a los críticos y opositores nicaragüenses considerados «golpistas» o «traidores a la patria», informó este miércoles el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Gustavo Porras.

«El período de tiempo, los muros y bloques de contención para todos aquellos golpistas, hay que decirlo: los golpistas, los traidores a la patria, los que atenten contra la independencia y soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, los que violen la Constitución, ninguno de esos puede tener derecho político», declaró a los periodistas en Managua el legislador sandinista.

El Parlamento, subordinado a la Presidencia de la República, presentó el martes una iniciativa de reforma parcial a la Constitución para que el mandato presidencial, actualmente de seis años, pasa a ser de siete años prorrogables y excluir a los críticos y opositores del Gobierno que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo que sean tildados de «golpistas» o de «traidores a la patria».

«Eso lo dejamos claro”, sostuvo Porras al salir de una reunión entre la comisión especial que consulta la iniciativa de reforma a la Constitución con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, a los que les agradeció su respaldo.

La propuesta de reforma constitucional para ampliar el período presidencial fue presentada nueve días después de que Ortega planteara eliminar las elecciones en Nicaragua, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar «inaplicable» el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

Ortega, de 80 años, es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con treinta años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

El octogenario exguerrillero retornó al poder en 2007, gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán (1997-2002), que conllevó a reformar la Constitución y bajar al 35 % el mínimo de votos necesarios para ganar unas elecciones presidenciales.

Hace una semana Porras dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los «traidores a la patria» en el país.

De acuerdo con el Parlamento, Nicaragua aprobará en septiembre próximo en primera legislatura esa reforma parcial a la Constitución que busca además excluir de las elecciones a los opositores desnacionalizados y considerados «traidores a la patria», una medida que ha provocado el rechazo internacional.

Costa Rica, EE.UU., Panamá -que retiró su embajador-, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay; así como la Unión Europea; el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación o rechazo a las recientes declaraciones de Ortega. EFE