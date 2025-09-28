Nicaragua define su lista para medirse a Haití y Costa Rica en eliminatorias mundialistas

San José- El seleccionador de Nicaragua, Marco el ‘Fantasma’ Figueroa, dio a conocer este sábado la lista de 25 convocados para afrontar la segunda ventana de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

En la nómina de la Azul y Blanco sobresalen varios futbolistas que militan fuera de la liga nicaragüense, entre ellos Jeyson Montes, del RWD Molenbeek belga; Jason Pérez, del CS Herediano costarricense; Miguel Rodríguez, del SJK Seinäjoki finlandés; Ariagner Smith, del FK Panevėžys lituano; Christian Reyes, del Municipal Liberia costarricense, y Ariagner Araúz, del Sporting San José también de Costa Rica.

La selección nicaragüense se prepara para recibir a Haití el próximo 9 de octubre, y posteriormente visitar a Costa Rica el día 13 del mismo mes.

Actualmente, Nicaragua ocupa el último lugar del Grupo C con un solo punto, tras caer por 2-0 frente a Honduras y empatar 1-1 ante Costa Rica.

Convocatoria de Nicaragua:

. Porteros: Miguel Rodríguez – SJK (Finlandia), Alexander López – Managua FC, Bryan Mayorga – UNAN Managua FC.

. Defensas: Jason Pérez – CS Herediano (Costa Rica), Harold Niño – Real Estelí FC, Oscar Acevedo – Real Estelí FC, Josué Quijano – Real Estelí FC, Junior Delgado – Real Estelí FC, Anyelo Velázquez – Diriangen FC, Jonathan Cano – Diriangén FC, Marvin Hernández – Diriangén FC, y Cristian Reyes – Municipal Liberia (Costa Rica).

. Centrocampistas: Jaime Arteaga – Diriangén FC, Jonathan Moncada – Diriangén FC, Jason Coronel – Real Estelí FC, Juan Barrera – Managua FC, Marlon López – Managua FC, Martías Belli-Real Estelí F.C., Jeyson Montes – RWD Molenbeek (Bélgica) y Ariagner Araúz – Sporting San José (Costa Rica).

. Delanteros: Byron Bonilla – Real Estelí FC, Brayan Hernández – Real Estelí FC, Jorge García- Metagalpa F.C. y Ariagner Smith – FK Panevėžys (Lituania). EFE/ir