Nicaragua da otras seis licencias a mineras chinas y suman casi 800,000 hectáreas

San José – El Gobierno de Nicaragua otorgó este miércoles seis nuevas concesiones mineras a cielo abierto a la empresa china Brother Metal S.A, con una superficie total de 71.264,59 hectáreas en el departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

Los permisos mineros pertenecían a la empresa El Porvenir Murra S.A., que decidió cederlas en su totalidad a la empresa Brother Metal S.A., representada en Nicaragua por el ciudadano chino Xiaocun Bao, según certificó el Ministerio de Energía y Minas.

Con esas 71.264,59 hectáreas, la cartera de Energía y Minas ha otorgado a la empresa Brother Metal S.A. un total de 205.811 hectáreas, que la convierte en una de las firmas chinas con más licencias en Nicaragua.

Con esos nuevos títulos, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado en los últimos dos años casi 40 concesiones mineras a empresas del gigante asiático, por casi 800.000 hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación.

Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista, que lo han tildado de «ecocidio» y han exigido al Estado de Nicaragua «la anulación inmediata» de todas esas licencias.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense. JS