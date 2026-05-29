Nicaragua autoriza ingreso de tropas de Rusia, China, EEUU y Cuba en casos de cooperación

San José – Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron este viernes en Managua la entrada al país de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia y de la República Popular China entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, así como de Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela, «con fines de intercambio y asistencia humanitaria».

A través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo autorizaron el tránsito o estacionamiento en el territorio de efectivos militares, naves y aeronaves de esas fuerzas armadas, así como de los Ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana que conforman la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

De forma semestral Nicaragua otorga este tipo de permisos a militares de esos países.

El fin de esta medida es «con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia», según el decreto presidencial.

La presencia militar rusa en Nicaragua será para participar con miembros del Comando de Operaciones Especiales, la fuerza de élite del Ejército nicaragüense, «en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria».

También para llevar a cabo intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua con la Fuerza Naval de Nicaragua, entre otros objetivos.

En total, Ortega y Murillo autorizaron que un número sin establecer de militares, naves y aviones rusos entren a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026.

En el caso de EE.UU., la pareja presidencial dio su visto bueno para «el ingreso al territorio nacional, previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua, de personal de las Fuerza Armadas, naves y aeronaves de los Estados Unidos, a fin de atracar en puertos y aterrizar en aeropuertos nacionales para realizar operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencias o desastres naturales, por aire, mar y tierra».

En el mismo decreto, que tendrá que ser ratificado por el Parlamento, controlado por los sandinistas, la pareja presidencial también autorizó el ingreso de militares de Venezuela, Cuba, México, de los países centroamericanos y de naciones cooperantes con Nicaragua para realizar intercambio de experiencias y labores de carácter humanitario. JS