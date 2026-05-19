Nicaragua asegura que se opone «firmemente» a cualquier forma de independencia de Taiwán

San José.- El Gobierno de Nicaragua expresó este lunes su firme oposición a cualquier forma de independencia de Taiwán, con el que mantuvo relaciones hasta el 10 de diciembre de 2021, y rechazó todo intento de «las fuerzas externas de interferir en los asuntos internos de China bajo el pretexto de la cuestión de Taiwán».

«Nos oponemos firmemente a cualquier forma de ‘independencia de Taiwán’ y apoyamos decididamente la reunificación nacional de la Patria china», señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración suscrita por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En su declaración denominada ‘Sobre el asunto de Taiwán’, Nicaragua indicó que reconoce «que en el mundo existe una sola China y que Taiwán es una parte inalienable del territorio chino».

«El Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China. Respaldamos plenamente la Resolución 2758 de las Naciones Unidas, que restablece todos los derechos de la República Popular China», remarcó.

Managua explicó que la parte nicaragüense apoya «firmemente la postura legítima» del Gobierno chino en la defensa de la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial.

Asimismo, apoya todos los esfuerzos realizados por China para lograr la reunificación nacional, «y rechaza todo intento de las fuerzas externas de interferir en los asuntos internos de China bajo el pretexto de la cuestión de Taiwán».

El Ejecutivo nicaragüense ha reafirmado su adhesión al principio de una sola China y ha rechazado cualquier forma encaminada a la independencia de Taiwán, país con el que los gobernantes sandinistas mantuvieron relaciones entre enero de 2007 y diciembre de 2021.

El 20 de diciembre de 2023, el presidente Daniel Ortega calificó sin embargo de «mejor regalo navideño» y «una gran noticia» el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de «asociación estratégica».

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista.

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipei, territorio cuya soberanía reclama China. EFE/ir