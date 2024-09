Nicaragua «aclara» que asumirá presidencia del SICA, días después de anunciar su retirada

San José – Nicaragua «aclaró y ratificó» este sábado su disposición de asumir la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), solo dos días después de que el pasado jueves anunciara que se retiraba temporalmente del organismo regional por desavenencias con el resto de países por no elegir como nuevo secretario general a uno de los candidatos presentados por Managua.

«Tengo el agrado de remitir la carta que suscribe el presidente-comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo, aclarando y ratificando la disposición de Nicaragua de asumir la presidencia pro tempore de nuestro sistema, para el segundo semestre de este año 2024», informó en un documento el canciller nicaragüense, Denis Moncada.

En esa carta, que se envió a Honduras como actual país a cargo de la presidencia pro tempore, los firmantes Ortega y Murillo explicaron que desean «ratificar, confirmar, que Nicaragua estará recibiendo la presidencia pro tempore del SICA, en los tiempos y modalidades establecidos».

«Nuestro canciller (…) y todo el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, estarán coordinando los momentos y eventos pertinentes, para optimizar la labor de nuestra presidencia pro tempore, que, en efectiva coordinación con todos los países hermanos, estaremos desempeñando», indicó la carta.

Retirada temporal del SICA

Esta aclaración llega solo dos días después de que Nicaragua anunciara se retira temporalmente del SICA, debido a que los Gobiernos centroamericanos no han elegido como nuevo secretario general de ese organismo a un candidato de la terna presentada por Managua.

En una carta suscrita por el canciller Moncada, Nicaragua comunicó al resto de países centroamericanos «que no ejercerá la presidencia pro tempore del SICA y no participará en reuniones o actividades mientras persista este estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad» de ese órgano de integración.

Según Managua, la institucionalidad se restituye «con el correspondiente nombramiento del secretario general del SICA, derecho que le corresponde a Nicaragua».

En la misiva, Moncada alegaba que el pasado 16 de noviembre de 2023 presentaron la terna de candidatos para la elección y nombramiento del nuevo secretario general, «que daría continuidad al periodo que corresponde a Nicaragua», y que en dos ocasiones ha solicitado se convoque a una nueva elección, sin éxito.

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante, dado que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026 para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia y un operador político leal al régimen sandinista, como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua.

Los otros dos candidatos del Gobierno nicaragüense son, en ese orden, Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.

El SICA, fundado en 1991, está integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Belice y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales. JS