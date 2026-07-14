Ni Mbappé ni Olise ni Dembélé ni Barcola ni Doué

Redacción deportes – Nadie funcionó del todo en Francia, ni siquiera el arrojo final de Kylian Mbappé, desasistido y frustrado todo el encuentro de las semifinales del Mundial 2026 contra España, porque ni Michael Olise ni Ousmane Dembélé ni Bradley Barcola lanzaron al atacante, en un duelo marcado por el penalti inicial de Lucas Digne.

Así jugó Francia

Maignan (5): El portero jugó mucho más con los pies que con las manos. Tiene precisión también el guardameta, que no pudo hacer nada en el imparable lanzamiento de penalti de Mikel Oyarzabal que adelantó a España en el minuto 20 del encuentro en Dallas ni en el 0-2 que recibió de Pedro Porro, en el 58.

Koundé (5): Sin demasiados apuros en defensa, bien controlado casi siempre Baena, apenas progresó hacia adelante, cuando debía hacer daño sobre la banda de su rival. Se quedó corto de atrevimiento y profundidad. Correcto, sin más.

Upamecano (7): El mejor de Francia. Su Mundial ha sido imponente. Atento a las coberturas, concentrado en cada milímetro, preciso en la salida de balón, a la que además aportó una visión estupenda en profundidad. Fue providencial al cruzarse en un remate en el borde del área pequeña de Fabián Ruiz, ya con 0-1 en el marcador. Pero también llegó tarde a la pared de Dani Olmo, aunque era complicado, en el 0-2.

Saliba (s.c.): El central del Arsenal, indiscutible para Deschamps en el once titular, ha seguido un trabajo específico durante todo el Mundial a causa de unas molestias en la espalda. En el minuto 29, se tiró al suelo, cuando le dio un tirón, y sus compañeros reclamaron el cambio de forma inmediata. Fue suplido por Maxence Lacroix.

Digne (1): El penalti del 0-1 de España lo señaló. No amortiguo bien el balón con la cabeza dentro del área, no se percató de la presencia por detrás de Lamine Yamal y cuando fue a despejar ya se había llevado el balón el extremo español, al que derribó con una patada. No se dio cuenta de nada en un penalti tonto y desafortunado que supuso el 0-1 para su rival. Esa situación marcó su encuentro. Y más allá de ella, su partido fue defectuoso. Por debajo del nivel. En defensa y en ataque. Fue sustituido en el minuto 73 por Theo.

Tchouameni (4): Ya recuperado de una lesión, retornó directo al once de Deschamps en lugar de Manu Koné. Pero no está del todo bien. Le faltó ritmo y potencia. Se percibió en un despliegue lento, sin riesgos en la entrega del balón, sin dinamismo. Demasiado preocupado en la contención, apenas subió hacia adelante, ni siquiera para probar su potente disparo lejano.

Rabiot (3): El otro medio centro de Francia tampoco estuvo acertado. Más activo que su compañero, demasiado errático en el pase, sobrepasado en la medular por sus oponentes, cargó con una tarjeta amarilla en el minuto 9, por un pisotón al borde del área sobre Dani Olmo. Deschamps decidió reemplazarlo por Manu Koné al descanso ante el riesgo de una segunda amarilla.

Dembélé (3): Muy impreciso. El segundo máximo goleador de Francia en este Mundial no encontró su sitio en el partido, ni por fuera al principio ni por dentro después. Demasiados errores en la entrega y ningún desborde. Se quedó en un nivel menor. Sus dos únicos tiros fueron a partir del minuto 95.

Olise (3): Voluntarioso y entregado en defensa, cuando toca el balón de primeras, con una visión y una precisión extraordinaria, es formidable, pero apenas lo hizo. Se perdió en la contención de España, en regates fallidos y movimientos acelerados demasiadas veces. Muy por debajo de las expectativas durante todo el partido. Nada que ver con el futbolista asombroso que es habitualmente, apagado completamente por España y cambiado en el 73, con 0-2 en contra.

Barcola (4): Deschamps apostó por sus rupturas en velocidad y a los espacios en lugar de Doué. Entró en contadas ocasiones por la banda izquierda, aunque cuando logró quedarse en el uno para uno con Pedro Porro, muy pocas veces, lo superó. Su único tiro salió lejísimos del marco de Unai Simón. Fue cambiado en el minuto 57 por Doué.

Mbappé (5): Bien vigilado por la defensa y las ayudas de España, entre la frustración durante todo el primer tiempo. El peligro es una sensación recurrente cuando corre al espacio, cuando contacta con el balón, cuando tiene alguna ventaja. No se lo permitió apenas España ni le dio recorrido sus compañeros. Su primer remate a portería fue en una acción individual en el minuto 64. El segundo, en el 67. Fue el único que le echó arrojo, que rebuscó la reacción y que intentó devolver a Francia al partido. Sin tino. En un pique final con Unai Simón fue amonestado en el minuto 86.

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Lacroix (4): Sólo había jugado hasta ahora un partido, en la última jornada de la fase de grupos contra Noruega. El central del Crystal Palace fue el recambio a la media hora del lesionado William Saliba. Lento, de menor nivel que Saliba. Se notó.

Manu Koné (5): Deschamps recurrió a él al intermedio para suplir a Rabiot, ante el riesgo de una expulsión. Su buen rendimiento en los últimos encuentros no le valió para jugar de inicio, con la vuelta de Thchouameni, pero dispuso de toda la segunda parte, en la que mantuvo la misma línea de sus compañeros, sin capacidad para generar ataques.

Doué (3): Entró en el minuto 56 para darle un impulso a Francia, que recibió el 0-2 instantes después. De hecho, él no siguió a Pedro Porro en ese tanto. No provocó tampoco ninguna reacción de su equipo. En su única ocasión, golpeó fatal el balón.

Theo Hernández (6): Fue el recambio de Digne en el minuto 73 en el lateral izquierdo. Subió más en el tramo que jugó que Digne en todo el duelo anterior.

Cherki (s.c.): Entró en el minuto 73. Puro talento para darle otro aire a Francia. Ocupó el lugar de Olise. Tampoco intervino apenas en el juego, salvo en un pase filtrado sin consecuencias a Mbappé. JS