Ni Haaland ni Mbappé: los reyes de las redes siguen siendo Cristiano, Messi y Neymar

East Rutherford – Haaland, Mbappé y compañía desafían su hegemonía sobre el césped, pero no en las redes sociales. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar son los futbolistas del Mundial 2026 con más seguidores, una gigantesca vitrina global y una enorme fuente de ingresos.

El astro portugués, que el miércoles rompió un nuevo récord al ser el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo diferentes, ocupa la cima del podio con mucha diferencia.

Sumando Instagram, X y Facebook, el exdelantero del Real Madrid de 41 años acumula alrededor de 950 millones de admiradores. Solo en Instagram son unos 668 millones, frente a 110,1 millones en X y 172,5 millones en Facebook.

Números astronómicos para un goleador de leyenda que busca el gol número 1.000 de su carrera deportiva, marca que tiene ya a tiro.

«Las redes sociales han consolidado el papel de los jugadores como plataformas de influencia global, ampliando su relevancia más allá del rendimiento deportivo», afirma en declaraciones enviadas a EFE Wagner Leitzke, jefe de Negocios de la Agencia End to End, empresa que busca conectar hinchas, marcas y entidades deportivas.

Cristiano por delante de Messi

CR7 aparece por delante de Messi, actual artillero del Mundial 2026 con cinco tantos en dos partidos y máximo goleador histórico en Copas del Mundo (18), por el momento.

Los números de Messi en redes son más modestos: casi 510 millones en Instagram y 117 millones en Facebook. El 10 de Rosario no tiene X (antiguo Twitter).

Y cerrando el podio aparece Neymar, quien aún no ha debutado en el Mundial 2026, pero espera tener sus primeros minutos este miércoles en Miami ante Escocia, en la tercera y última jornada del Grupo C.

El atacante del Santos ya no es aquel futbolista eléctrico de su etapa en el Barcelona, pero mantiene su poder de influencia, especialmente en Brasil.

Neymar sigue vigente

De hecho, Ancelotti lo convocó en medio de una intensa campaña de una parte de la afición, el vestuario y antiguas leyendas de la Canarinha que pedían la presencia de ‘Ney’ en la lista.

El 10 brasileño, que se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos por lesión, continúa siendo un reclamo publicitario que sabe explotar en sus redes sociales.

Un ejemplo: media hora después de que Ancelotti pronunciase su nombre entre los 26 convocados para el Mundial, Neymar compartió tres vídeos de marcas que le patrocinan.

En Instagram, el también exjugador del París Saint-Germain (PSG) acumula 236,5 millones de seguidores; en X, 62,2 millones; y en Facebook, 92,1 millones.

Para Ivan Martinho, profesor de marketing deportivo de la escuela superior ESPM, la marca Neymar continúa siendo «uno de los mayores activos de la publicidad deportiva» a nivel global por su capacidad para «mantenerse relevante, independientemente del contexto».

«Donde está Neymar, hay atención y nuevas historias», considera el especialista.

El brasileño tiene una ventaja considerable con respecto al cuarto en discordia: Kylian Mbappé, campeón en Rusia 2018, finalista en Catar 2022 y quien pisa los talones a Messi en la clasificación provisional de goleadores del Mundial 2026, con cuatro dianas.

El ariete francés suma 131,3 millones de seguidores en Instagram; 19,3 millones en X y prácticamente la misma cifra en Facebook. El noruego Erling Haaland, por su parte, tiene ‘apenas’ 42,5 millones en Instagram, 11,1 millones en X y casi 20 millones en Facebook.

Ambos aún tienen muchos años por delante para asaltar el podio de los reyes de las redes sociales. EFE (AD)