Ni comisión permanente, ni autoconvocados pueden ofrecer solución a los afectados de Koriun: Carlos Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña hizo un llamado a todos los afectados por Koriun Inversiones ya que ni la comisión permanente, ni la comisión nombrada pueden ofrecer arreglo de su problemática porque el Congreso Nacional está en parálisis legislativa.

A través de sus redes sociales, Umaña hizo el llamado de atención a los afectados de Koriun, “solo les recuerdo que el Congreso Nacional está en parálisis Legislativa y cualquier cosa que les ofrezcan no puede ser arreglada… ni por la comisión nombrada ni por la ilegal Comisión Permanente”, sostuvo.

Agregó que no se dejen instrumentalizar lo que si les pueden preguntar ustedes a ellos es donde están los 800 millones incautado y su destino final.

“Ellos nunca cumplen sus promesas…Prohibido olvidar quien manejo con las patas su crisis”, indicó.

Apuntó que “no les parece raro que a 2 días antes de las elecciones les convoque en un intento desesperado por expiación de culpas”. IR