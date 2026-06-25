Neymar vuelve a jugar con Brasil casi tres años después

Miami (EEUU) – Neymar tuvo sus primeros minutos en el Mundial este miércoles en el partido ante Escocia y volvió a jugar con Brasil casi tres años después de su último encuentro.

‘Ney’ saltó al campo en el minuto 76 de partido en sustitución de Matheus Cunha, cuando Brasil ganaba por 0 a 3, en medio de una atronadora ovación de la afición brasileña, que minutos antes había coreado su nombre pidiendo su entrada.

Un total de 981 días han pasado para que el delantero vuelva a vestir el mítico ’10’ de Brasil. La última vez fue el 17 de octubre de 2023 en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo.

Esa fecha guarda un infausto recuerdo para él, puesto que sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior y en el menisco de su pierna izquierda que le mantuvo de baja durante casi un año.

Desde entonces, Neymar ha atravesado un infierno futbolístico, disputando apenas 7 partidos en un año y medio con el Al Hilal, quien había pagado casi 100 millones de dólares al Paris Saint-Germain por el extremo.

En enero de 2025, el brasileño decidió volver a su ‘casa’, el Santos brasileño, donde trató de recuperar el ritmo competitivo y las sensaciones para un último baile en este Mundial.

Neymar es el máximo goleador en la historia de Brasil, con 79 tantos, y suma 128 internacionalidades, solo por detrás de Cafú, con 142.

Aunque su convocatoria a este torneo estuvo en duda hasta el final por los problemas físicos, Carlo Ancelotti apostó finalmente por su experiencia, y le llamó para su cuarto Mundial.

Sin embargo, Neymar no estuvo disponible en los encuentros, frente a Marruecos (1-1) y Haití (3-0) por una lesión en el gemelo derecho que sufrió el pasado 17 de mayo.

El 10 del Santos se reincorporó a la dinámica de grupo esta semana y Ancelotti confirmó que podría tener sus primeros minutos ante Escocia, como finalmente ha sucedido.

Brasil, con cuatro puntos, busca sellar el liderato del grupo C y enfrentarse en dieciseisavos de final con un tercero de grupo. JS