Neymar promete «seguir trabajando para mejorar» tras encararse con un hincha del Santos

São Paulo – Neymar prometió este miércoles «seguir trabajando para mejorar» tras un nuevo tropiezo de su Santos en la Copa Sudamericana que acabó con el 10 discutiendo con un aficionado del club albinegro sobre el césped del estadio Vila Belmiro.

«¡Perder, empatar y ganar forma parte del fútbol! Vamos a seguir trabajando para mejorar… Es lo único que podemos hacer», afirmó el atacante en un mensaje en sus redes sociales que acompañó con una fotografía suya de espaldas en blanco y negro.

El delantero de 34 años volvió a ser protagonista fuera del campo, después de ponerse a discutir con un hincha del Santos al término del partido contra el Deportivo Recoleta, en la segunda jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El conjunto paulista no pasó del empate 1-1 ante los paraguayos y, tras caer por la mínima en la cancha del Deportivo Cuenca, es colista, a falta del encuentro de este jueves entre San Lorenzo y los ecuatorianos.

Neymar adelantó a los suyos en el minuto 4, pero en el tiempo de descuento de la primera mitad Richard Ortiz igualó de penalti.

El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) jugó los 90 minutos, se jugó la expulsión y falló un tiro a puerta vacía desde fuera del área, cuando el Santos aún estaba en ventaja.

Con el pitido final, la grada abucheó a los suyos y ‘Ney’ se encaró con un aficionado que supuestamente le había insultado.

Luego, en zona mixta, el delantero intentó justificar su comportamiento.

«Soy coherente, hago más de lo que debería y no puedo ser tratado de esa forma. No estoy diciendo que no pueda ser criticado por lo que hago en el campo, pero fuera no lo voy a aceptar», expresó a los periodistas.

Neymar volvió al Santos a principios del año pasado con la intención de recuperar su mejor versión tras un frustrado paso por el fútbol saudí.

Pero las lesiones lastraron su temporada, situación que se ha repetido en el arranque de esta campaña.

Además, la prensa local ha revelado la deuda millonaria que ha contraído el club para retenerlo y un presunto plan físico para no jugar algunos encuentros y evitar así nuevas lesiones.

Con todo, Neymar aún confía en entrar en la convocatoria para el Mundial 2026, aunque el técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, nunca le ha llamado desde que asumió el cargo, en mayo de 2025. EFE