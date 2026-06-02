Newark pedirá ante los tribunales el cierre del centro de detención de inmigrantes del ICE

Nueva York.- El alcalde de Newark (Nueva Jersey), Ras Baraka, anunció este martes que pedirá en los próximos días ante los tribunales el cierre del centro de detención de inmigrantes de Delaney Hall, que se ha convertido recientemente en escenario de protestas contra la política migratoria del presidente, después de que los detenidos denunciaran condiciones inhumanas.

Baraka explicó en una rueda de prensa que van a tomar medidas para «ampliar y reforzar» la causa que ya existe contra Geo Group, la empresa privada que gestiona el centro, para que lo cierren.

«Creemos que la forma en que Geo Group abrió Delaney Hall infringió desde el principio las leyes municipales y estatales. No tiene motivos fundados para permanecer abierto, por lo que debería cerrarse por los motivos que expusimos en un primer momento. Además, vamos a argumentar que debe cerrarse por razones de salud y seguridad de las personas», declaró el edil.

El centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha concentrado protestas en los últimos días después de que parte de los 300 inmigrantes que alberga iniciaran una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

«Se trata de una controversia que afecta a vidas humanas, al trato que se dispensa a las personas (… ) Respetamos los derechos humanos fundamentales. En estas instituciones, las personas deben recibir un trato humano y creemos que no es así», afirmó Baraka.

Entre otras cosas, han recibido denuncias de que la comida «es escasa y tiene gusanos» y de una mujer que sufrió «un aborto espontáneo sin recibir la atención médica necesaria».

El caso, que ya está abierto, es contra Geo Group, una empresa privada que «se escuda tras el contrato que tiene con el Gobierno federal».

Según el alcalde, el lugar en el que se encuentra el centro es una «instalación privada», no son «terrenos del Gobierno federal», por lo que «están sujetos a las leyes estatales y municipales».

Preguntado por qué no se incluye al Gobierno de Donald Trump en la demanda, el edil explicó que por ahora se van a centrar en la empresa privada porque su objetivo es «cerrar el centro» y quienes tienen «mayor capacidad para cerrarlo son Geo Group, que es una organización privada».

Además, Baraka adelantó que prevé levantar entre «hoy y mañana» el toque de queda nocturno que decretó este fin de semana para reducir las protestas frente al centro entre opositores a la política migratoria de Trump, sus defensores y agentes del ICE. EFE/ir