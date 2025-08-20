Neumólogo pide a hondureños consumir vitamina C durante esta temporada para frenar propagación de virus

Tegucigalpa – El neumólogo Pablo Cerrito exhortó hoy a la población hondureña a vacunarse contra la COVID-19 y la influenza, así como el consumo de la vitamina C para frenar la propagación de virus.

Expuso que durante esta temporada de lluvias existe propagación del virus de estas enfermedades así como el de la gripe y tos.

Con base en lo anterior, también recomendó el uso de mascarilla y procurar el distanciamiento físico.

Explicó que muchas personas argumentan que un día están bien y al otro ya tienen algún síntoma de algunas de las enfermedades en mención.

Lo que sucede es que la incubación del virus se produce entre cinco y siete días antes, entonces después de siete días de contagiada una persona puede manifestar síntomas, dijo.

El experto también pidió a los hondureños que durante esta temporada consuman a diario al menos un gramo de vitamina C.

Lo anterior refuerza el sistema inmunológico y ayuda a combatir todo este cóctel de virus que amenaza a la población, en especial a los más vulnerables como niños y personas de la tercera edad. (RO)