Neuer: «Es una pena que falte Courtois»

Redacción Deportes.- Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, aseguró este martes que habría deseado que el guardameta belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que está lesionado, pudiera jugar el partido que disputarán ambos equipos este miércoles en Múnich y que decidirá el pase a las semifinales de la Liga de Campeones.

Preguntado sobre su portero favorito de la historia, el capitán del conjunto bávaro sacó a la luz el nombre de Courtois, entre muchos otros, para destacar una ausencia que le gustaría que no hubiese pasado.

«Es una pregunta difícil, porque hay muchos porteros muy ‘top’. En los últimos años creo que no es suficiente mencionar tres o cuatro, porque son incluso diez buenísimos. Cada uno tiene su estilo. Es una pena que falte Courtois para un partido importante. Kahn, Schmeichel, Casillas, Buffon, Courtois… Son nombres importantes en este pasado que mostraron su mejor nivel. Es difícil elegir sólo a uno. Estos siempre mostraron increíbles actuaciones», destacó.

También habló sobre las posibilidades que tiene su equipo de pasar a la siguiente fase después de ganar 1-2 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y manifestó que la diferencia de un tanto no es definitiva.

«Puede pasar de todo. Jugamos contra el Real Madrid, un desafío y una tarea difícil. Jugamos en casa y siempre nuestra afición lo da todo en casa. La motivación está alta. Creo que empezamos así bien, pero no tenemos que sobrevalorarlo. Sabemos que el Real Madrid es capaz de todo, pero tenemos confianza en nosotros mismos», señaló.

«Se trata de que es un partido muy importante de la Liga de Campeones para nuestro club. Jugamos contra un equipo con protagonistas que conocemos y hemos analizado. Vamos a intentar nuestro mejor fútbol juntos como equipo y eso va a marcar la diferencia. Si funcionamos como equipo, soy positivo para pasar a la siguiente ronda», añadió.

Los penaltis de 2012

Sobre si ha estudiado a los lanzadores de penaltis por si se llega a esa situación y si eso ha cambiado respecto a la tanda que su equipo ganó en 2012 al Real Madrid en el Bernabéu, declaró que conoce cómo ejecutan las penas máximas sus rivales.

«Se conocen un poco sus preferencias. También el análisis, que siempre lo hacemos súper bien para ver quiénes marcaron en el pasado. Hay que tener un poco de intuición como portero para pensar lo que puede pasar por las cabezas de los jugadores para reaccionar. Sí funcionó en 2012, pero no tiene porque pasar otra vez», aseveró.

Además, indicó que tiene la sensación de contar con «un buen equipo» y reconoció que le encantaría, como mínimo, estar cerca de nuevo de su tercera Liga de Campeones.

«Trabajamos duro para lograrlo. Lo vivimos en el Mundial de Clubes, que es algo que llevamos también a la Supercopa. Y empezamos bien en la Bundesliga. Es un desarrollo especial. Es el segundo año con Kompany y ayuda. Hemos entendido la filosofía. lo que quiere el entrenador. Vemos la motivación del equipo», dijo.

El futuro de Neuer

Preguntado por si conoce cuál será su futuro y si renovará una temporada más con el Bayern Múnich, desveló que tomará la decisión pronto y que no dependerá de si gana o no títulos. «Cuando lo sepa, hablaré con el club».

Por último, manifestó que cuando un equipo, como en la actualidad el Real Madrid, tiene la Liga casi perdida, es una situación «brutal» que conocen en el Bayern Múnich y que puede influir en el desarrollo de partidos de otras competiciones.

«Nosotros lo hemos vivido y cuando estás en una situación así puedes alcanzar mucho. Pero no quiero pensar demasiado en el Real Madrid. Quiero centrarnos en nosotros mismos, estamos en tres competiciones y dependemos de nosotros todavía», finalizó. EFE/ir