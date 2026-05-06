Neuer: «El PSG tuvo más instinto asesino»

Redacción Deportes – Manuel Neuer, portero y capitán del Bayern Múnich, dijo este miércoles que la semifinal en la que su equipo terminó eliminado de la Liga de Campeones ante el PSG se debió ante todo a que el equipo francés había tenido más «instinto asesino» en el área contraria.

«No tuvimos esta noche suficiente instinto asesino. No veo que hayamos tenido grandes posibilidades, pero hubiéramos podido aprovechar alguna situación como ellos aprovecharon la suya al comienzo del partido», dijo a la plataforma DAZN.

El gol de Harry Kane hubiera podido darle la vuelta a la eliminatoria, pero, dijo Neuer, «llegó demasiado tarde».

«A una situación así me refería que nos diera nuevo impulso, pero llegó demasiado tarde», sostuvo Neuer.

El Bayern quedó eliminado con el empate 1-1 y tras haber perdido en la idea por 5-4 en el Parque de los Príncipes. JS