Netflix se queda con Warner: todos pierden, menos Netflix

Gabriel Levy

La reciente compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix por 82.700 millones de dólares es más que una simple fusión de empresas: representa una reconfiguración profunda del ecosistema audiovisual global.

Mientras Netflix celebra el cierre de una operación histórica que lo coloca a la cabeza del entretenimiento mundial, el resto del sector, usuarios, creadores, competidores e incluso naciones, parece haber quedado en una posición de pérdida.

“La historia de Hollywood se vende al mejor postor”

En junio de 2025, Warner Bros. Discovery anunció la división de sus activos, abriendo paso a una de las subastas más codiciadas del sector. Paramount, Comcast, Apple y Amazon entraron en la puja.

Pero fue Netflix quien, con una oferta agresiva de 30 dólares por acción y un paquete total que incluye deuda, alcanzó los 82.700 millones de dólares, imponiéndose como el comprador final.

Este movimiento marca un punto de inflexión. La compañía no solo adquiere los estudios físicos de Burbank, sino más de un siglo de propiedad intelectual: las franquicias de Warner, la marca HBO y su prestigio, así como miles de horas de contenido que ahora quedan bajo el control de una sola plataforma.

Netflix no compra simplemente contenido; compra historia, memoria y prestigio cultural.

La adquisición recuerda lo anticipado por el académico William Uricchio, del MIT, cuando advirtió que el control de los medios ya no depende tanto de la creación como de la distribución y la acumulación de catálogos.

En su visión, los nuevos imperios culturales no se construyen con ideas, sino con licencias. Y Netflix acaba de dar el mayor golpe de todos.

“La concentración es el nuevo nombre del juego”

Durante más de una década, el mercado del entretenimiento vivió una explosión de ofertas. Las plataformas de streaming se multiplicaron: HBO Max, Disney+, Apple TV+, Paramount+, Peacock, Amazon Prime Video y muchas otras prometieron fragmentar el monopolio que Netflix había construido con anticipación.

Esa diversidad, sin embargo, resultó insostenible. Costos de producción crecientes, guerras de licencias y una economía de atención finita llevaron a una inevitable consolidación. La compra de Warner Bros. Discovery es el último capítulo de ese ciclo.

Netflix, que hasta hace poco era vista como una amenaza para los estudios tradicionales, se convierte hoy en un actor hegemónico.

Controla la distribución, impone estándares tecnológicos, decide formatos y ritmos de producción.

Lo que antes era un campo abierto a la innovación y a la diversidad se reduce ahora a una lógica de plataforma única, donde el algoritmo determina qué historias merecen existir.

Para el economista y crítico cultural Jonathan Taplin, autor de Move Fast and Break Things, esta tendencia no es nueva.

Las grandes tecnológicas, al ganar poder, tienden a eliminar cualquier forma de disenso o competencia mediante compras estratégicas.

Taplin advierte que el resultado es un ecosistema creativo domesticado, donde el riesgo narrativo es sustituido por la repetición rentable.

Y con Warner en manos de Netflix, ese modelo alcanza una nueva dimensión.

Además, el contexto político favorece este tipo de movimientos.

Con organismos reguladores debilitados y con una visión tecnoliberal del crecimiento económico, las fusiones son vistas como sinónimo de eficiencia y competitividad global.

Pero lo que se presenta como eficiencia es, en realidad, una nueva forma de monopolio narrativo.

“Más Netflix significa menos libertad para todos”

Pocos parecen notar la magnitud cultural de lo que está en juego. La compra de Warner no es simplemente la fusión de dos empresas; es la consolidación de un régimen narrativo global donde una sola plataforma, Netflix, tendrá el poder de decidir qué se ve, cómo se ve y en qué condiciones se produce.

Los usuarios pierden, aunque en el corto plazo no lo perciban. Menos competencia significa menos opciones, menos diversidad de modelos de suscripción y, en definitiva, precios más altos.

Ya lo demostraron estudios de mercado como el de la USC Annenberg School for Communication, donde se concluyó que la concentración de medios reduce drásticamente la representación cultural y étnica en los productos audiovisuales.

Los productores independientes también quedan atrapados. Antes podían negociar con múltiples plataformas. Hoy, la figura de Netflix como comprador todopoderoso cambia las reglas del juego.

El algoritmo de recomendación, opaco y comercialmente orientado, impone ritmos y formatos, invisibilizando todo aquello que no encaje en sus métricas. Las producciones arriesgadas, experimentales o simplemente divergentes desaparecen de la parrilla global.

Para los países periféricos, el impacto es aún mayor. La soberanía cultural, entendida como la capacidad de contar y distribuir las propias historias, se diluye frente al dominio de un actor que impone lenguajes, estéticas y estructuras.

El contenido local, aunque sea producido, lo será bajo criterios externos, con una lógica global que poco entiende de contextos o identidades.

Este fenómeno tiene un precedente: el efecto que tuvo la globalización de Hollywood en los años 80 y 90, cuando las cinematografías nacionales se vieron arrinconadas. Pero ahora el poder es aún más centralizado, más automatizado e insidioso. Y todo bajo la envoltura de una interfaz amable y una suscripción mensual.

“Amazon y Apple miran de lejos”

Tras esta adquisición, el mapa del entretenimiento queda peligrosamente desequilibrado. Amazon y Apple aún poseen músculo financiero, pero el contenido no es su prioridad.

Para ellos, Prime Video y Apple TV+ son extensiones de su ecosistema comercial, no centros de poder narrativo. Eso deja a Netflix como el único actor puramente audiovisual con ambición expansiva.

Disney, que parecía imbatible hace pocos años, enfrenta una crisis de identidad y liderazgo.

Su apuesta por franquicias como Marvel o Star Wars ha sufrido un desgaste evidente, y su estrategia de streaming ha tenido resultados mixtos. Paramount, por su parte, carece del respaldo financiero suficiente para enfrentar una guerra a largo plazo. Las piezas están en su lugar: Netflix es el único jugador con una estrategia clara, una infraestructura robusta y, ahora, con el prestigio histórico que le brinda Warner.

Los ejemplos abundan. En India, donde el cine local tenía una vitalidad notable, Netflix impuso nuevos estándares de formato y contenido, desplazando a productoras tradicionales.

En América Latina, plataformas como Claro Video, Movistar Play o Blim no pudieron competir con el poder de producción y marketing de Netflix.

Incluso en Europa, iniciativas como Arte o Filmin deben negociar constantemente su existencia frente a las reglas que impone el gigante.

Y no se trata solo de dinero. Es cuestión de visibilidad. En un mundo donde estar en la “home” de Netflix define el éxito, quienes no logran ese lugar simplemente desaparecen del mapa cultural.

En conclusión, la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix no representa una victoria para la industria, sino una derrota silenciosa para su diversidad, su creatividad y su equilibrio. Con menos competencia, menos pluralidad narrativa y más concentración de poder, el mercado audiovisual entra en una nueva era: la del imperio del algoritmo. Y en ese imperio, solo Netflix gana.